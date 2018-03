Portela promete desfile 'divisor de águas' no Rio

Uma das escolas de samba mais tradicionais e antigas do Rio, a Portela, promete fazer do desfile deste ano um "divisor de águas". É como a diretoria da agremiação classifica o enredo Reconstruindo a Natureza, Recriando a Vida: O Sonho Vira Realidade, de acordo com o carnavalesco Cahê Rodrigues. "É tradicional, mas não é 'certinho'. O público vai perceber uma grande mudança", observou. Isso porque, há 24 anos, a Portela, que é a única escola que participou de todos os desfiles, não ganha um título. Diante desse jejum, Rodrigues afirma que optou por inovar, mas que toda a ousadia foi feita respeitando a tradição da escola azul e branca, que é a quarta a desfilar neste domindo, 3, por volta da 0h15. Veja também: Mangueira faz o frevo virar samba na Marquês de Sapucaí Salgueiro quer valorizar o carioca na Sapucaí Saiba tudo sobre as escolas do Rio e ouça os sambas-enredo Saiba tudo sobre as escolas de SP e ouça os sambas-enredo Saiba como foram os desfiles em SP no segundo dia Saiba como foram os desfiles em SP no primeiro dia Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em São Paulo? Veja as melhores imagens do Carnaval 2008 pelo Brasil A idéia do enredo veio dos apelos de diversos órgãos, que chamam a atenção para a questão ambiental, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio, apoiadores da escola. O carnavalesco promete enriquecer o tema com uma abordagem das alternativas que a humanidade busca como solução para poupar os recursos naturais. "A beleza da fauna e flora do Brasil e do mundo têm de ser mostradas e também as novas fontes de energia e soluções que o homem busca pra tentar reconstruir o que o tempo destruiu", afirma. De acordo com Rodrigues, a agremiação tem o patrocínio apenas na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A Portela terá participações ilustres, como a do ator Antônio Fagundes, que interpreta o personagem Juvenal Antena, da novela Duas Caras da Rede Globo. O desfile da Portela na Avenida Marquês de Sapucaí será usado também como pano de fundo para uma escola de samba fictícia que integra a trama. Rodrigues adianta que o público verá um desfile com muitos tons de azul, carros com movimentação e surpresas tanto nas alegorias como nas alas. Ele avisa que, por mais que a escola esteja mais moderna este ano, a Velha Guarda e a bateria continuam como destaques. "Vamos rejuvenescer valorizando o que temos de mais importante", ressalta. Fundada 1923, a escola do bairro Madureira concorreu pela primeira vez em 1932. Este ano, sairá com 4.500 integrantes em 39 alas, e sete carros alegóricos. O samba-enredo foi composto por Júnior Escafura, Diogo Nogueira, Ciraninho, Ari do Cavaco e Celsinho Andrade e o intérprete oficial é Gilsinho. Além de Fagundes, brilharão na avenida a ginasta Daniele Hipólito, o cantor Zeca Pagodinho, a apresentadora e atriz Adriana Lessa, os atores Maurício Mattar, Paola Oliveira e Débora Nascimento e o cartunista Lan. A rainha da bateria é a ex-paquita Adriana Bombom. Em 2007, a Portela ficou em oitavo lugar. Conquistou o título de campeã em 1935, 1939, 1941 a 1947, 1951, 1953, 1957 a 1960, 1962, 1964, 1966, 1970, 1980 e 1984. Confira o samba-enredo da Portela: Reconstruindo a Natureza, Recriando a Vida: O Sonho Vira Realidade Segue os passos do Criador Vai minha águia guerreira Leva esta mensagem de amor De Oswaldo Cruz e Madureira Água, fonte eterna da vida Terra, templo da evolução O homem surgiu, brincou de criar, Descobriu tanta riqueza É preciso progredir sem destruir Viver em comunhão com a Natureza É o Rio que corre a caminho do mar A flor que se abre na primavera Do ventre a esperança que vem renovar O sonho de uma nova era É hora de darmos as mãos Lutarmos pro mundo mudar O líder de cada nação Precisa parar pra pensar A palavra é união Pra reconstruir o nosso lar Brasil teu verde é o símbolo da vida Renova a tua energia Meu coração é o meu país O sol vai brilhar e anunciar Um futuro mais feliz Eu sou a água, sou a terra, sou o ar Sou Portela Um sonho real, um grito de alerta A natureza que encanta a passarela