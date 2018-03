Pórtico cai e fere dois adolescentes em Salvador Um dos 65 pórticos instalados ao redor dos três circuitos do carnaval de Salvador caiu, na tarde desta segunda-feira, 3, em Salvador, ferindo levemente dois adolescentes que passavam no local, segundo informações da Defesa Civil. A estrutura de metal, com cerca de 5 metros de altura, tombou no acesso ao Circuito Osmar (Campo Grande) pela Avenida Joana Angélica, no centro da cidade. Os jovens receberam atendimento médico em um posto instalado nas imediações e foram liberados. O pórtico segue no local, aguardando a chegada dos agentes do Departamento de Polícia Técnica, que vão fazer a perícia e tentar determinar a causa do tombamento.