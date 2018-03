Porto Alegre decide, em votação, futuro de estaleiro

O Estaleiro Só encerrou suas atividades em 1995 e a área foi arrematada por empreendedores após vários leilões. Em 2002, foi aprovada a Lei Complementar 470, que permitiu a construção de empreendimentos comerciais no local. A ideia de incluir unidades residenciais surgiu em 2007, mas as autoridades decidiram que a mudança deveria ser aprovada por meio da consulta pública. Segundo informações da prefeitura, esta consulta para definir o futuro de uma área urbana é a primeira a ser realizada no País.