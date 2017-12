Porto Alegre: protesto contra provável aumento do ônibus Centenas de manifestantes de organizações ligadas ao Bloco de Luta pelo Transporte Público protestaram contra o provável aumento da tarifa única do sistema de ônibus de Porto Alegre no início da noite desta quarta-feira, dia 2. O grupo se reuniu diante da prefeitura e repetiu atos das mobilizações que promove desde abril do ano passado, como queimar sacos cheios de lixo. Alguns ativistas usavam máscaras. Outros portavam bandeiras do PSOL, PSTU e PCB. A maioria cantava o refrão "se a passagem aumentar, Porto Alegre vai parar". Até às 19h30, não ocorreram incidentes.