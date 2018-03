Porto Alegre registra primeira morte pela gripe suína

Até ontem, o País havia registrado 146 mortes em decorrência da Influenza A (H1N1). Ontem, o Rio Grande do Sul anunciou três mortes, São Paulo teve mais cinco óbitos e o Paraná, dois, ambos em Foz do Iguaçu. Um dos mortos no município paranaense é o de uma mulher de 55 anos, internada no dia 23 julho e que faleceu no dia 28 no Hospital Cataratas. O outro é uma gestante de 23 anos que deu entrada no Hospital Costa Cavalcante no dia 16 de julho, em estado grave e debilitada, e morreu no dia 26.

Para ajudar no combate à gripe suína, a prefeitura de Foz do Iguaçu vai utilizar um consultório ambulante, por meio de uma unidade móvel de saúde. O ônibus adaptado será usado para atender as comunidades dos bairros onde a Divisão de Epidemiologia indicar como necessário, segundo informações da prefeitura. A unidade estará em funcionamento até o final da semana.