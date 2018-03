Porto Alegre terá nova manifestação nesta quinta-feira Uma nova manifestação pela redução das tarifas do transporte coletivo urbano está programada para a noite desta quinta-feira, 20, em Porto Alegre. Os ativistas vão se reunir diante do Paço Municipal, sede da prefeitura, às 18 horas. A exemplo dos protestos anteriores, saem em caminhada pelas ruas da cidade, mas sem trajetória definida previamente. Na segunda-feira, 17, a passeata foi pacífica do centro até a avenida Ipiranga, no bairro Azenha, quando começaram as depredações. Um ônibus foi queimado, outros quatro depredados e 60 contêineres de lixo danificados. Além disso, vidraças de empresas privadas e prédios públicos, como o Instituto-Geral de Perícias, foram quebradas. A polícia deteve 45 participantes dos tumultos.