Porto da Cargill é alvo de inquérito policial

"O que nos levou a cogitar a ocorrência de fraude foi a citação de fontes que não existem. Os técnicos do MPE foram atrás das referências", disse o procurador da República Cláudio Dias, do MPF em Santarém.

"O EIA pode ter imperfeições. Afinal, são 5 mil páginas. Fraude, jamais", afirmou Clythio Buggenhout, diretor de portos da Cargill.

"Ouvimos 320 lideranças locais. O trabalho foi feito de maneira isenta", diz Sérgio Pompeia, diretor da Consultoria Paulista de Estudos Ambientais, que realizou o estudo.

CARNE LEGAL

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entidade apoia procurador contra CNA

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) afirmou, em nota divulgada ontem, que defende a atuação dos procuradores na condução da campanha Carne Legal. A entidade lamenta a ação ajuizada pela presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a senadora Kátia Abreu (DEM-TO), contra a atuação de procuradores do Ministério Público Federal (MPF) do Pará. A campanha Carne Legal é uma iniciativa do MPF para levar ao consumidor informações sobre a cadeia da carne bovina. "A ANPR lamenta que, em vez de contribuir para o debate, a CNA opte por ignorar propostas de solução para o grave problema da certificação da origem da carne bovina. A ação popular ajuizada contra a campanha é um grave retrocesso nos avanços obtidos a partir de articulação com os setores interessados em encontrar uma saída para conter o desmatamento, o trabalho escravo e outros crimes associados à pecuária ilegal", diz a nota.

EVENTO

Encontros "Estadão" abre ciclo de debates

Foi realizado ontem o primeiro dos três Encontros Estadão & Cultura, série de debates com temas relacionados ao meio ambiente. Para a discussão sobre Comportamento Verde - A Etiqueta do Século 21, estiveram presentes no auditório da Livraria Cultura a analista de tendências Lígia Krás (foto), a arquiteta Marussia Whately e a psicóloga e consultora em marketing Beth Furtado. O encontro foi conduzido por Rodrigo Villela, do Estado. A relação entre consumo e sustentabilidade esteve no centro da discussão. Os debates continuam hoje, a partir das 12h30, com o tema Lixo - Nova Legislação e Coleta Seletiva.