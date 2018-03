Porto da Pedra exalta imigração japonesa no Brasil Em 10º lugar entre as escolas do Grupo Especial do Rio em 2007, quando apresentou um enredo ?engajado? sobre a história recente da África do Sul, em ?Preto e Branco e a Cores?, a Escola de Samba Porto da Pedra promete este ano igualar-se na competição com as grandes agremiações, com o samba-enredo ?Pagode do Maru! Cem Anos da Imigração Japonesa no Brasil?. Novamente abordando um tema internacional, a escola pretende conquistar uma melhor posição final, diz o diretor de Harmonia, Marcelo Varanda. Fundada em 8 de março de 1978 por um grupo de moradores do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, região metropolitana da capital fluminense, inicialmente, apresentava-se apenas no carnaval da cidade. No entanto, em 1995, já com uma boa estrutura, a vermelha-e-branca foi convidada pelos dirigentes do Grupo de Acesso a desfilar no palco principal do samba, a Avenida Marquês de Sapucaí. Na primeira apresentação no Sambódromo, a escola foi campeã do Grupo de Acesso e conquistou o direito de disputar entre o Grupo Especial. Desde então, manteve-se, na maioria dos carnavais, entre as escolas deste grupo. Para a folia de 2008, a Porto da Pedra levará à passarela do samba 3.500 integrantes que celebrarão o centenário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, ao Porto de Santos (SP), à bordo do navio Kasato Maru, que dá nome ao samba. Na Marquês de Sapucaí, abordará os principais temas da cultura nipônica, como culinária, alta tecnologia, além da integração com a sociedade brasileira. Os carros alegóricos mostrarão a história em ordem cronológica, desde o Japão antigo, no tempo dourado, até a modernidade. Naquele país, o Carnaval de Azakusa, em Tóquio, é o mais parecido com o brasileiro e um dos mais animados do mundo. Tem até liga de escolas de samba. Entre os diferenciais do desfile, previsto para as 22h05 de hoje, primeiro dia da festa, Varanda destaca o segundo carro da escola; em forma de barco, foram usados mais de 12 mil metros de bambu para produzi-lo. Além da rainha da bateria, a modelo fotográfico Ângela Bismarchi, outra celebridade que faz parte do desfile é o ator de ?Malhação?, Daniel Uemura, da Globo. Os ensaios da agremiação de São Gonçalo reúnem até 2.500 pessoas. Segundo o diretor de Harmonia da escola, o desfile está é produzido em conjunto com a colônia japonesa do País. O desempenho dos descendentes de japoneses surpreendeu. "Eles estão com o samba no pé, com certeza, a disciplina ajuda bastante", afirmou Varanda. Compuseram o samba-enredo David Souza, Fábio Costa e Carlos Júnior. O puxador oficial é Luizinho Andanças. Foi campeã também em 2001 e vice-campeã em 1999, no Grupo de Acesso. A passagem da Porto pela avenida está prevista para ter início às 22h05 de domingo. É a segunda a desfilar. Confira o samba-enredo da Porto da Pedra: Pagode do Maru! Cem Anos da Imigração Japonesa no Brasil Brasil! Abra o leque ao Japão, São cem anos de imigração O show vai começar De São Gonçalo o meu tigre se transforma em torá Imperador da cultura milenar No templo dourado a mãe natureza Sopra o vento da paz, encontro marcado com a sutileza Há luz, bambus, bonsais Gira baiana, oh! Mãe do samba Emana cerejeira em flor Na grande viagem, a fé na bagagem A esperança navegou O Maru cruzou o mar Lançado à sorte, o braço forte na lavoura trabalhou A liberdade cultura viva Terra querida é luz e cor O sopro do gênio o fez samurai Quem foi Manabu? Das artes o pai Quem dobra o papel com as mãos do céu Faz do origami pedaço de paz Vai um sushi saborear Vi um gato no mangá, o gato é sorte Vem coração oriental Vem na era digital me dar suporte Japão, o sol nascente brilha em cada um de nós Em Azakusa agora explode a minha voz E a lágrima que cai é de emoção A verdade que embala o meu coração É a Porto da Pedra a minha paixão Aplausos que o show vai terminar ô ô Me perdoe se eu chorar