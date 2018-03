Porto Seguro encerra negociação com Bradesco sem acordo

"A Porto Seguro informa a seus acionistas e ao mercado que não tiveram sequência seus entendimentos com a Bradesco Seguros", divulgou a companhia.

O anúncio acontece depois que o vice-presidente da Bradesco Seguros e Previdência, líder do mercado segurador brasileiro, Samuel Monteiro dos Santos Júnior, afirmou no início do mês que as negociações com a Porto Seguro poderiam levar à compra da carteira de seguros de automóveis da empresa.

A Porto Seguro é controlada por Jayme Garfinkel, cuja família detém cerca de 57 por cento da companhia. As negociações com o Bradesco vinham acontecendo desde o final de junho, segundo a Porto Seguro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)