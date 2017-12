Portões internos da UERJ abrem mais cedo para Enem

Os portões internos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foram abertos às 11h50, dez minutos antes do previsto, para os estudantes que estão fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste sábado. A universidade é o maior local de aplicação da prova no Rio.

Os seguranças alertam que somente os candidatos podem entrar, uma vez que vários pais parecem querer levar os filhos até as salas onde serão aplicados os exames. "Tenho muito orgulho da minha filha. Sou carpinteiro, vim do Ceará e quase não estudei. Vim trazê-la pois faço questão de vê-la entrar e desejar sorte", disse Antonio Pereira de Souza, de 58 anos, pai de Denise, de 18, que sonha cursar jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No meio da multidão de jovens que vieram fazer o Enem também há idosos. A professora aposentada Alcina Maria de Souza, de 70 anos, disse que se inscreveu em solidariedade à neta Luiza, de 18. "Ela brincou que minha nota será melhor. Enquanto estiver viva participo de tudo", disse Alcina, que se aposentou este ano.

Neste sábado serão aplicadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, cada uma com 45 questões. Os portões se fecham às 13h e os candidatos terão quatro horas e meia para concluir as provas.