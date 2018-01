Portugal Telecom assume participação de 25,6% no Grupo Oi

A fatia dos portugueses na Oi é superior à estimada quando a aliança estratégica entre as companhias foi anunciada, no final de julho do ano passado. A expectativa era que a Portugal Telecom ficasse com cerca de 22 por cento do grupo brasileiro.

Segundo comunicado da Portugal Telecom nesta segunda-feira, a empresa europeia desembolsou 8,32 bilhões de reais pela participação na Oi.

A Portugal Telecom comprou 35 por cento da AG Telecom (do grupo Andrade Gutierrez) e da La Fonte Telecom (do grupo Jereissati), que estão no topo da estrutura societária da Oi.

Além de ficar com uma fatia importante nessas sociedades, a Portugal Telecom passa a deter uma posição relevante direta no capital da Telemar Norte Leste e da Tele Norte Leste, empresas do grupo brasileiro que são listadas em bolsa.

No caso da Telemar Norte Leste, a Portugal Telecom terá, diretamente, 9,4 por cento do capital total, enquanto na Tele Norte Leste ficará com 10,5 por cento.

A Portugal Telecom concluiu ainda a compra de 16,2 por cento da empresa de call center Contax, que também pertence ao Grupo Oi, por 116 milhões de reais. O próximo passo será a fusão da Contax com a Dedic, empresa de atendimento da companhia portuguesa.

Uma aliança com a Oi no Brasil foi o caminho encontrado pela Portugal Telecom para ceder à pressão da Telefónica para venda de parte da operadora móvel Vivo sem tirar o pé do mercado brasileiro de telecomunicações.

A Oi aceitou vender os 50 por cento que tinha na Brasilcel, holding de controle da Vivo, para sua então sócia Telefónica, em julho de 2010, por 7,5 bilhões de euros. Simultaneamente, os portugueses costuraram o acordo com a Oi.

Os aumentos de capital na Telemar Norte Leste e na Tele Norte Leste foram feitos para acomodar a Portugal Telecom no quadro societário e acelerar a recomposição da saúde financeira da Oi, afetada após a compra da Brasil Telecom em 2008.

OI COM DÍVIDA MENOR

Segundo a Portugal Telecom, a Tele Norte Leste está reduzindo sua dívida líquida em 6 bilhões de reais, para 12,7 bilhões de reais, após o aumento de capital.

Com a injeção de recursos, a Tele Norte Leste diminuiu a relação entre dívida líquida e Ebitda --sigla em sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação-- para 1,2 vez, segundo a Portugal Telecom.

(Por Cesar Bianconi e Guillermo Parra-Bernal)