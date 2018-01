Portugal Telecom confirma interesse na Telemar

A Portugal Telecom confirmou, em documento enviado às autoridades de regulação portuguesas, que está em negociações para comprar participações de alguns acionistas da Tele Norte Leste Participações, antiga Telemar e atual Oi. "Dentro do escopo das análises, em andamento, sobre opções estratégicas disponíveis em várias áreas geográficas em que operamos, o conselho de administração aprovou, em 28 de maio, a retomada de contatos com alguns acionistas da Oi para explorar oportunidades de investimento", diz o comunicado da operadora portuguesa. No início desta semana, o jornal português Diário Econômico publicou que a PT preparava uma oferta amigável pela Oi. A companhia, em seguida, emitiu comunicado dizendo que não tinha feito proposta para comprar ações de qualquer acionista da Telemar. Na quarta-feira, porém, em declaração à agência Lusa, o presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, havia demonstrado o interesse de seu grupo na Telemar. "Estamos disponíveis para um entendimento amigável sobre a Telemar que possa, inclusive, envolver uma troca de participações para a construção de um pilar luso-brasileiro", disse. Negociação Para o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Pedro Jaime Ziller, uma eventual compra da Telemar pela Portugal Telecom poderá obrigar a empresa portuguesa a abrir mão de parte do mercado de telefonia celular. Não haverá, porém, problemas em relação aos serviços de telefonia fixa, já que, atualmente, a Portugal Telecom não opera telefones fixos no Brasil. "Ela não tem participação no mercado brasileiro", disse Ziller após participar do 24º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Ele lembrou, no entanto, que, como o grupo português é dono de metade da Vivo, haveria um problema de sobreposição de licenças da telefonia celular na região de atuação da Oi. Isso forçaria a empresa a ter de devolver uma das licenças, porque a legislação proíbe que um grupo controle duas empresas que prestam o mesmo serviço na mesma região. Troca de ações A Telemar Participações, holding que congrega os controladores do Grupo Oi, reafirmou ontem, por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que ´mantém firme propósito´ de fazer a oferta pública de compra de ações da empresa. Apesar disso, analistas avaliam que a operação dificilmente será bem-sucedida porque os preços oferecidos para a compra devem ser rejeitados pelos minoritários donos dos papéis preferenciais da empresa. A avaliação dos analistas leva em conta que o preço sugerido por ação ordinária é de R$ 35,09, aproximadamente 4% abaixo da cotação de ontem, por exemplo, quando o papel fechou em R$ 36,50. "O mercado não vai aceitar (vender ao preço sugerido) se a proposta da Telemar continuar assim", disse o analista do ABN Amro Real Corretora, Alex Pardellas. "Assim, não vai ter operação".