Portugal Telecom descarta ruptura em parceria com a Vivo

A Portugal Telecom está focada no desenvolvimento da Vivo, descarta uma ruptura da parceria com a espanhola Telefónica e nega estar buscando alternativas de investimento no Brasil, disse o presidente-executivo e chairman do grupo português, Henrique Granadeiro. Ele reiterou que a Portugal Telecom não fez qualquer oferta de compra da Telemar, e desmentiu as notícias de que o grupo português estaria estudando uma fusão da Telemar com a Brasil Telecom . Ele frisou que o único objetivo da visita que realizou ao Brasil na semana passada foi a concorrência de novas licenças de operação nas quais a Vivo está interessada. "Nós temos a Vivo no Brasil. Não sei porque é que nos querem expulsar da Vivo... Neste setor em globalização estamos todos falando com todos. Nós já tomamos uma posição formal: não houve nenhuma proposta sobre a Telemar, nem amigável nem hostil", afirmou o executivo a jornalistas. Ele disse que a Portugal Telecom está, no momento, envolvida "num processo que é muito importante para a Vivo, que são as novas licenças" --que permitiriam à operadora brasileira alcançar cobertura nacional, chegando a Minas Gerais e a Estados do Nordeste em que ainda não atua. "Foi essa a razão que me levou ao Brasil para falar com o presidente da Anatel e com o ministro (das Comunicações) Hélio Costa", disse Granadeiro. A Portugal Telecom divide o controle da Vivo com a Telefónica. Sobre a parceria com a empresa espanhola, o executivo afirmou que nunca teve "notícia de uma guerra entre a Telefónica e a Portugal Telecom". "Nos negócios não há rancores. Temos uma parceria e mais do que uma operação em comum. A nossa obrigação é fazermos o desenvolvimento operacional das operações que temos em comum para torná-las mais rentáveis e para funcionarem cada vez melhor", afirmou. Granadeiro descartou ainda que a Portugal Telecom possa vir a comprar a Sonaecom, como o Citigroup voltou a sugerir em relatório na sexta-feira. "O Citigroup deve ter escrito isso antes de ouvir as declarações de Paulo Azevedo no American Club na semana passada", disse ele, referindo-se às declarações do presidente da Sonae, que controla a Sonaecom, de que a empresa de seu conglomerado pretende manter-se sozinha no mercado, depois de fracassar em tentar comprar a Portugal Telecom.