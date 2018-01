Portugal Telecom diz estar focada na retomada da Vivo A Portugal Telecom está focada em uma retomada da Vivo com a parceira Telefónica, disse Zeinal Bava, presidente-executivo da operadora portuguesa. O objetivo é fazer com que a companhia, maior empresa brasileira de telefonia celular em número de clientes, mantenha a liderança. Bava afirmou que a Portugal Telecom tem "uma relação absolutamente extraordinária em termos operacionais" com a Telefónica na Vivo, "que teve um terceiro trimestre bom, não só em termos de receitas, mas em termos de margens", acrescentou. "No Brasil, é para continuar o 'turnaround' da Vivo, trabalhar para a Vivo continuar a consolidar a sua liderança", disse Bava aos jornalistas. Ele reiterou que a liderança será consolidada "não só em termos de número de clientes, mas também em participação de receitas", afirmou Bava. A Telefónica detém 10,49 por cento do capital social da Portugal Telecom. Ambas dividem o controle da Vivo. A parceria entre as duas empresas sofreu arranhões quando a espanhola apoiou a oferta hostil da Sonaecom de compra da Portugal Telecom em 2007, que acabou por fracassar. A espanhola já informou ter interesse na compra da participação que a tele portuguesa tem na Vivo. Zeinal Bava afirmou que a Portugal Telecom continua a implementar estratégia que passa pela consolidação do negócio de telecomunicações fixas em Portugal. "No terceiro trimestre, uma das maiores surpresas foi que conseguimos efetivamente estancar a tendência de queda de receitas da telefonia fixa", afirmou. Segundo ele, a tendência foi revertida com a aposta na televisão e na convergência fixo-móvel. "Ao entrarmos no negócio de televisão entramos em um negócio que é materialmente diferente da operação de bits e bytes, que é o nosso negócio de voz e dados", frisou. "Estamos no processo de redefinir as fronteiras do nosso negócio e de fazer uma abordagem de mercado cada vez mais segmentada", acrescentou. Bava lembrou que "o foco (do grupo) em termos estratégicos está no tripé Portugal, Brasil e África Sub-Saariana. "Vamos procurar crescer organicamente, alterando a concepção do nosso negócio", disse. "Acredito que os fundamentais do negócio continuam bons, que o nosso setor tem maior resiliência em relação a alterações de padrão de consumo dos consumidores", concluiu. (Por Sérgio Gonçalves e Shrikesh Laxmidas)