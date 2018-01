Portugal Telecom diz que não comprará Telemar

A Portugal Telecom cessou as conversações com acionistas da Telemar para análise de eventuais oportunidades de negócio, anunciou a operadora nesta terça-feira. Em um comunicado, a empresa confirmou que, após deliberação do Conselho de Administração, foram restabelecidos contactos preliminares com acionistas da Telemar, mas que essas conversações já cessaram. "A Portugal Telecom informa que os referidos contactos cessaram", afirma o comunicado. Na segunda-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do país pediu esclarecimentos complementares e urgentes à Portugal Telecom relativos ao eventual interesse na compra da Telemar. A Telemar anunciou, na sexta-feira passada, que alguns acionistas e assessores financeiros da empresa tinham sido sondados em nome da Portugal Telecom, mas que as propostas apresentadas foram descartadas.