Portugal Telecom fecha acordo para entrar na Oi

O acordo, iniciado em julho do ano passado, prevê que a Oi também vai adquirir 10 por cento de participação na Portugal Telecom e que ambas as empresas "traçarão juntas planos de intercâmbio tecnológico, de compras conjuntas e de expansão internacional". As empresas não informaram prazos para os planos futuros.

Antes de ingressar na Oi, a operadora portuguesa dividia com a Telefónica o controle da Vivo.

A formalização da parceria também prevê uma fusão da empresa de central de atendimento a clientes da Oi, Contax, com a Dedic, da Portugal Telecom.

Segundo comunicado da Portugal Telecom ao mercado português, a companhia vai "consolidar proporcionalmente 25,6 por cento da Oi e 44,4 por cento da CTX" (controladora da Contax).

A operação permitirá que a Oi (Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste) seja capitalizada em até 12 bilhões de reais com a emissão de ações ordinárias e preferenciais, acelerando a redução do índice de endividamento e aumentando a capacidade de investimento do grupo. A capitalização vai ocorrer via investimento direto de 3,27 bilhões de reais pelos atuais acionistas e pela Portugal Telecom.

Com isso, a operação permitirá à Oi ampliar capacidade de investimento e de expansão nacional nos mercados de banda larga fixa e móvel, TV por assinatura e serviços convergentes.

Pelo acordo, a parceria das empresas acontece com a Portugal Telecom adquirindo participação acionária de 35 por cento nas holdings controladoras da AG Telecom e da LF Tel, que controlam a Telemar Participações. A empresa portuguesa também terá fatia de 12,1 por cento na Telemar Participações, comprando ações de outros acionistas da holding e integrando o aumento de capital da Telemar Participações.

"Ao final desses passos, a Portugal Telecom passa a deter, direta e indiretamente, 22,4 por cento da Telemar Norte Leste resultando na consolidação proporcional da posição acionária direta e indireta na TmarPart em 25,6 por cento", afirma a Oi em comunicado à imprensa.

Segundo a Oi, após a conclusão das etapas da associação, cujas datas não foram informadas, a Portugal Telecom vai presidir uma comissão responsável pelas sinergias e vai trabalhar com grupos existentes da Oi, tomando "decisões a respeito de questões operacionais".

A Portugal Telecom, liderada por Zeinal Bava, tem como objetivo atingir 100 milhões de clientes em 2012, sendo dois terços das receitas geradas por negócios internacionais, com destaque para o Brasil e países da África subsaariana.

A Oi tem cerca de 63 milhões de clientes, dos quais 21 milhões em telefonia fixa, 37,3 milhões em telefonia móvel e 4,4 milhões em banda larga fixa.

(Por Alberto Alerigi Jr. em São Paulo e Filipa Cunha Lima em Lisboa)