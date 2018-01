Portugal Telecom não tem planos para vender fatia na VIVO A Portugal Telecom não tem planos para vender sua participação na operadora celular brasileira Vivo, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo da companhia, Henrique Granadeiro. "A Portugal Telecom está satisfeita com a posição que possui na Vivo e com sua performance, o que significa que não há motivo algum para se considerar uma venda", disse Grandeiro à Reuters em entrevista por telefone. A Vivo é joint-venture em partes iguais entre a Portugal Telecom e a espanhola Telefónica, que no ano passado ofereceu 3 bilhões de euros para comprar a participação da companhia portuguesa e não tem feito segredo de seu desejo de adquirir sua sócia. (Por Elisabete Tavares)