Portugal Telecom tem lucro 20% menor no 2o tri

A companhia, que divide com a Telefónica o controle da operadora celular Vivo no Brasil, teve um lucro líquido de 89,7 milhões de euros no segundo trimestre. No semestre, o lucro avançou 1,7 por cento, para 256 milhões de euros.

As receitas recuaram 2,5 por cento no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para cerca de 1,63 bilhão de euros.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 1,6 por cento, para 594,9 milhões de euros.

Analistas consultados pela Reuters em média esperavam lucro líquido de 90 milhões de euros, receitas de 1,64 bilhão e Ebitda de 558 milhões de euros.

Ativos internacionais, principalmente a Vivo, contribuíram com 41 por cento do Ebitda da Portugal Telecom no primeiro semestre, ante 35 por cento um ano atrás.