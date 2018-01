Positivo dribla governo e coloca Classmate PC à venda Além de anunciar seu primeiro mininotebook, a Positivo mostrou ousadia na semana passada com outro lançamento. A empresa driblou o Ministério da Educação (MEC) e apresentou a versão comercial do Classmate PC, laptop educacional voltado para crianças. A não ser pelo sistema operacional, são as mesmas configurações apresentadas na licitação vencida em dezembro do ano passado – e cancelada pelo governo em fevereiro deste ano. O Classmate, feito em parceria com a Intel, chega ao mercado em junho com o nome Mobo Kids e o mesmo preço da versão adulta, R$ 999 (veja acima). Ao governo, a Positivo havia oferecido o laptop por R$ 654,50 e acabou vencendo a concorrência contra o XO, da ONG One Laptop Per Child (OLPC), e o Mobilis, da indiana Encore. A diferença no preço, de acordo com a empresa, se deve ao sistema operacional Linux, exigência do MEC. O lançamento comercial do laptop educacional de baixo custo pode resolver na prática a aceitação entre os alunos e a aplicação no dia-a-dia das escolas. Colégios particulares, por exemplo, poderão testar informalmente o produto, o único à venda no varejo no País. De acordo com o presidente da Positivo, Hélio Rotenberg, a empresa não deixou de fabricar o Classmate e de "acreditar" na licitação do governo federal. "O Mobo Kids é uma adaptação para o mercado, mas o Classmate continua sendo negociado com secretarias estaduais de Educação e escolas." A idéia de vender o pequeno laptop ao consumidor final é ao mesmo tempo um risco e um desafio, admite Rotenberg. Só há iniciativas do tipo na Índia e Alemanha e há tão pouco tempo que não é possível concluir algo sobre a aceitação. "Fizemos pesquisas e descobrimos que 44% dos usuários compram um computador com fins educacionais", afirma. O MEC foi procurado pelo Link, mas informou que não vai se pronunciar sobre o lançamento do Classmate PC no mercado de varejo. Também não há informações sobre a retomada ou não da licitação para compra de 1,5 mil computadores. Os três modelos de laptop já vêm sendo testados em escolas de diferentes regiões do País. O Classmate PC, por exemplo, é aplicado em uma escola da periferia de Palmas, no Tocantins. Segundo os professores do Colégio Estadual Dom Alano M. Du Noda, o interesse dos alunos cresceu, mas há obstáculos para a implantação plena, como o fato de não haver um laptop para cada estudante. O Link testou os três notebooks e visitou as escolas-piloto em outubro do ano passado. A reportagem completa está disponível em http://tinyurl.com/5b9cu5. Outro fato curioso ao redor do anúncio do Mobo Kids é a parceria com a Microsoft. Os mininotebooks infantis, assim como a versão adulta, vêm com Windows XP Home instalado. Só que a fabricante do sistema também fechou acordo com o concorrente, o XO, no final de abril. No mínimo, isso sinaliza que a "briga" pelo nicho dos laptops educacionais deixou de ser apenas ideológica. Tanto é que a Positivo espera atingir as classes A e B com o Mobo Kids. De acordo com pesquisa interna da empresa, lançar laptops de baixo custo não amplia o acesso das classes baixas à tecnologia. L.P.