Positivo e CCE fabricarão Classmate PC da Intel no Brasil A fabricante de processadores Intel anunciou nesta terça, dia 5, os primeiros fabricantes brasileiros que montarão no País o Classmate PC, proposta da empresa para inclusão digital e que é um projeto que concorre diretamente com o laptop de US$ 100 da ONG OLPC, de Nicholas Negroponte. Durante a palestra ?Democratizando a tecnologia?, durante o IDF Brasil, evento para parceiros e desenvolvedores, que acontece em São Paulo, o vice-presidente corporativo da Intel, John Davies, apresentou a Positivo e CCE como alguns dos primeiros fabricantes do mundo a adotarem o Classmate PC, que está em fase final de conclusão e tem seu lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2007. Proposta da Intel para a inclusão digital em mercados em desenvolvimento, o Classmate PC é um portátil focado em educação e destinado a estudantes do ensino médio e fundamental, de escolas públicas e privadas e deve custar cerca de US$ 400. Resultado de dois anos de pesquisa e desenvolvimento em colaboração com Centros de Definição de Plataformas (PDC) de diversas partes do mundo - incluindo o Brasil - o Classmate levou em conta resultados de pesquisas etnográficas, nas quais foram identificados diversos fatores que influenciam o aprendizado e a adoção da tecnologia na educação. A última fase do projeto foi a realização de um piloto com três meses de duração (de setembro a novembro), com a Fundação Bradesco, que contou com a participação de cerca de 130 alunos, da 3ª e 6ª série do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio, e cinco professores. O objetivo do piloto, que ao todo utilizou 46 máquinas, foi fazer uma prova de conceito e aprimorar a ferramenta para que o produto chegue ao mercado pronto para atender a todas as necessidades dos estudantes. Mudanças Nesse piloto identificou-se que a introdução da tecnologia no ensino modificou a dinâmica de aprendizagem, em que o professor passou a ter o papel de facilitador, possibilitando a construção do conhecimento pelos próprios alunos. Também foi constatado o aumento da interação entre aluno e professor, que permite uma maior e mais eficiente troca de informações, sendo que alunos passam a ajudar mais uns aos outros e muitas vezes ao próprio professor. Essa troca de conteúdo mais eficiente e com maior interação permitiu ao professor acompanhar cada aluno individualmente, sem, no entanto, atrasar o ritmo da aula. Alunos com mais facilidade de aprendizado não ficam desestimulados e os que têm mais dificuldades têm suas necessidades atendidas. Produto O Classmate PC, desenvolvido pela Intel, oferece recursos capazes de suportar os modelos de uso educacionais. Seu design foi especialmente desenvolvido para crianças, possui teclado resistente à água e hardware à prova de quedas. Além disso, vem equipado com um pacote de aplicações destinado a torná-lo um aliado dos professores, pais e alunos: · Aplicação de gestão de aula - permite ao professor acompanhar o que os alunos estão fazendo, podendo mostrar para a classe documentos ou conteúdo disponíveis no computador do professor ou na Internet, compartilhar com todos os alunos o que um deles fez, ou travar os computadores durante uma explicação. · Sistema anti-furto - essa solução de software e hardware foi desenvolvida pela Intel utilizando o chip TPM (Trusted Platform Module). Presente na placa-mãe, ele possibilita que, uma vez instalada em rede, a máquina receba um certificado digital válido por um determinado número de dias. Quando vencido o prazo, a máquina deve acessar a rede da escola para obter um novo certificado. Caso isso não ocorra, o Classmate PC trava e não liga mais até que seja conectada à rede novamente ou tenha seu código revalidado pelo administrador da rede da escola. O dispositivo pode ser configurado com qualquer número de dias e sua habilitação é opcional. · Filtro de conteúdo e aplicações - o programa que permite ao administrador da rede da escola e aos pais limitar o acesso a sites da Internet não apropriados, e limitar o uso de certas aplicações de acordo com regras temporais. O desenvolvimento do Classmate PC faz parte da iniciativa World Ahead, lançada pela Intel em maio deste ano. O programa prevê o investimento de US$1 bilhão, nos próximos cinco anos, em iniciativas para acelerar o acesso à tecnologia e a educação nas comunidades em desenvolvimento de todo o mundo.