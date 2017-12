Positivo Informática reverte prejuízo e lucra de R$13,5 mi no 3º tri

As vendas no terceiro trimestre totalizaram 665,6 mil PCs e tablets sob as marcas Positivo e Positivo BGH, queda de 3 por cento em relação ao mesmo período de 2013. A venda de desktops subiu 9,8 por cento e a de tablets, 10,6 por cento, enquanto a de notebooks caiu 10,3 por cento no período.

A empresa teve retomada das vendas de PCs e tablets no varejo (alta de 7,2 por cento) e no corporativo (avanço de 12,2 por cento). Já a venda de smartphones subiu 437,1 por cento, praticamente todo o volume realizado no varejo.

"A conjuntura do mercado foi satisfatória, em linha com as expectativas da companhia", disse a empresa em seu relatório de resultados. De acordo com a Positivo, houve sutil melhora no varejo, com aumento da demanda dos consumidores por dispositivos de hardware, após um primeiro semestre lento em razão da Copa do Mundo, que desviou o foco das redes para a venda de TVs.

A receita líquida da empresa atingiu 534,3 milhões de reais no período de julho a setembro, queda de 3,2 por cento ano contra ano.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 23,2 milhões de reais, avanço de 53,5 por cento ano contra ano.

Para o quarto trimestre, a empresa espera o maior faturamento do ano, considerando a sazonalidade do varejo e a retomada das entregas a governo. "Adicionalmente, a companhia deverá realizar seu melhor trimestre em vendas de telefones celulares, beneficiando-se de maiores pedidos no varejo e do início das entregas no mercado de operadoras", disse.

(Por Luciana Bruno)