Positivo já vendeu 77 mil PCs com ´Computador para Todos´ A Positivo informática já vendeu mais de 77 mil máquinas desde dezembro de 2005 dentro do programa ´computador para Todos´, de incentivo à inclusão digital do governo federal. ?Não há nenhuma pesquisa oficial e específica sobre as vendas do chamado Computador para Todos, mas temos convicção de que nenhuma outra marca vendeu tanto como a nossa nesse período?, diz Hélio Bruck Rotenberg, diretor da Positivo Informática. Os micros vendidos continham o pacote completo e integrado de soluções Linux. O programa também impulsionou as vendas de máquinas com o sistema de código aberto. Se até outubro de 2005, 3% da produção da Positivo usava Linux, esse índice agora saltou para 20%. Atualmente, 18% da produção da Positivo informática para o varejo é de equipamentos com o software livre.