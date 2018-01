Positivo lança micros com o Windows Vista A Positivo Informática anunciou o lançamento de quatro desktops e dois notebooks que usarão o Windows Vista, o novo sistema operacional da Microsoft, lançado mundialmente nesta semana. Os PCs fazem parte da família de computadores utilitários Positivo Plus e vão permitir explorar os recursos do novo sistema, além dos notebooks da linha Positivo Mobile, que começam a ser vendidos a partir de fevereiro. Dos quatro novos desktops da linha Positivo Plus, dois vêm com o sistema operacional Microsoft Windows Vista Home Premium. Um deles, o Positivo Plus Y40SL, com configuração de alta performance, oferece o máximo de desempenho. Ideal para usuários com necessidade de maior processamento, vem com processador Intel Core 2 Duo E4300, 1 GB de memória RAM DDR2, HD de 160 GB SATA, gravador de DVD, fax modem 56 Kbps v.92, leitor de cartões multimídia (MS / MS Pro / SD / MMC / Compact Flash / Smart Media), controladora de som, vídeo e rede integrados, caixas de som, teclado multimídia com teclas de atalho para acesso rápido e controle de funções, mouse ótico, gabinete preto e monitor LCD de 17 polegadas, por R$ 2.999,00. Também com o Windows Vista Home Premium, o Positivo Plus T105SL vem com processador Intel Pentium D 915, 1 GB de memória RAM DDR2, HD de 160 GB SATA, gravador de DVD, fax modem 56 Kbps v.92, leitor de cartões multimídia (MS / MS Pro / SD / MMC / Compact Flash / Smart Media), controladora de som, vídeo e rede integrados, caixas de som, teclado multimídia com teclas de atalho para acesso rápido e controle de funções, mouse ótico, gabinete preto e monitor LCD também com 17 polegadas, por R$ 2.699,00. A novidade da Positivo Informática com a versão Microsoft Windows Vista Home Basic é o desktop Positivo Plus V100SL. Para usuários domésticos e pequenos escritórios, ele vem com processador Intel Pentium D 915, 512 MB de memória RAM DDR2, HD de 80 GB SATA, gravador de DVD, fax modem de 56 Kbps, v.92, leitor de cartões multimídia (MS / MS Pro / SD / MMC / Compact Flash / Smart Media), controladora de som, vídeo e rede integrados, caixas de som, teclado multimídia, mouse ótico, gabinete preto e monitor LCD de 17 polegadas, por R$ 2.499,00. O modelo básico em desktops é o Plus R60SL, que usará o Microsoft Windows Vista Starter, processador Intel Pentium 4 524, 512 MB de memória RAM DDR2, HD de 80GB SATA, gravador de DVD, fax modem 56k v.92, leitor de cartões multimídia (MS / MS Pro / SD / MMC / Compact Flash / Smart Media), controladora de som, vídeo e rede integrados, caixas de som, teclado ABNT2, mouse ótico, gabinete preto e monitor LCD de 17 polegadas, por R$ 2.199,00.