Positivo lança mini-enciclopédia interativa Aurélio Mania A Positivo Informática lançou o Aurélio Mania, uma pequena enciclopédia com mais de 30 mil verbetes sobre história, geografia e literatura voltada para crianças e jovens do ensino fundamental. Para facilitar a localização de conteúdos freqüentemente abordados na escola, a mini-enciclopédia contém cinco roteiros de pesquisa sobre temas específicos: Grupos indígenas no Brasil; Países - pátrios - moedas, que informa a capital e a moeda de todos os países; Presidentes do Brasil; Os 10 maiores rios do Brasil e Os 10 pontos mais elevados do Brasil. O Aurélio Mania também possui uma área especial para o estudo de português, com conteúdos multimídia que mesclam textos, imagens e sons. Na parte de literatura, há informações sobre os principais movimentos literários brasileiros, a biografia e a obra de mais de vinte autores e a análise de oito clássicos da literatura brasileira, incluindo O Pagador de Promessas, Morte e Vida Severina e Macunaíma. Outra seção que auxilia o estudante é o Resumo Gramatical, que traz regras de acentuação e explicações sobre a formação de sentenças. Para testar os conhecimentos, há ainda um banco de dados com mais de 250 testes. Além de informar se o aluno acertou ou não, o programa traz comentários de todas as questões. O software pode ser adquirido em lojas de informática, livrarias, papelarias e supermercados ou diretamente pelo site da Positivo Informática. O preço médio da mini-enciclopédia é de R$ 39,90.