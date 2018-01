Positivo lança MP3 da Disney no Brasil O bom e velho contorno do Mickey num tocador de MP3 é apelo suficiente para fazer dele uma boa compra? Depende do quanto você for fã da franquia Disney. Quem quiser descobrir a resposta pode arriscar o Disney Mix Stick, tocador de MP3 que será distribuído no Brasil pela Positivo Informática. Com modelos diferentes para meninos e meninas, o tocador traz capacidade de 128 MB e suportam também o formato de música digital WMA. O modelo feminino vem na cor rosa e traz gravada a inscrição ´Forever a princess´ e outro, para os garotos, é prateado. Nos dois, o painel de controle é representado pelo perfil do Mickey. Os modelos vão custar R$ 299,90.