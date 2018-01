Positivo lança nova linha de notebooks A Positivo Informática está lançando três novos modelos de notebooks para o mercado brasileiro. Embora apresentem avanços, os novos portáteis da empresa concentram a atenção na relação custo-benefício. Dois deles já estão disponíveis: o Mobile M25 e o Mobile M75. O terceiro, o Mobile D75, deve chegar ao varejo em maio. Todos apresentam conexão Wi-Fi 802.11g/b, trazem tela LCD de 13 polegadas widescreen (com proporção de cinema) e são leves, pesando 2,05 Kg com bateria. Detalhes técnicos O Positivo Mobile M25 traz o chip Celeron M 360, sistema Windows XP Home, 256 MB de memória RAM, disco rígido de 40 GB, drive COMBO (grava Cds e lê DVDs), fax modem e rede, conexão S-Video, entrada PCMCIA, conexão USB e leitor 3 em 1 de cartões de memória (SD, MMC, MS). Deve custar R$ 2999 no Brasil. Já o Positivo Mobile M75 usa o Pentium M 750, o sistema Windows XP Home, traz 512 MB de memória RAM e disco rígido de 60 GB, drive COMBO, fax modem e rede, e o mesmo pacote de conexões do M25, tudo isso por R$ 4799. Já o Positivo Mobile D75, que explorará a plataforma Centrino Duo, chegará nas lojas em maio e deverá ter uma bateria com autonomia superior a 3 horas.