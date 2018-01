Positivo lança PC customizável A partir de outubro, desktops da Positivo poderão ter o gabinete customizado de acordo com o gosto do freguês. A novidade, chamada Positivo Faces, consiste de uma frente de acrílico removível, que permite a inserção de um cartão impresso com qualquer desenho. O dono do PC pode escolher entre uma seleção de imagens oferecida pela Positiva ou criar seu próprio visual, utilizando um software fornecido pela empresa. A parte de cima do gabinete terá uma alça embutida para facilitar o transporte.