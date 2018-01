Positivo tem venda recorde de 1,4 mi de computadores

A Positivo Informática, maior fabricante brasileira de computadores, registrou vendas recordes de computadores em 2007, que impulsionaram sua receita. A empresa vendeu 1,389 milhão de computadores em 2007, com uma receita de R$ 2,09 bilhões. "É a primeira vez que uma fabricante de computadores supera a marca de um milhão de computadores vendidas no País em um ano", afirmou a empresa em comunicado. A receita da empresa subiu de R$ 1,36 bilhão em 2006 para R$ 2,09 bilhões em 2007. A Positivo vendeu 1,15 milhão de desktops (computadores de mesa), um crescimento de 45,7% ante 2006. No setor de notebooks foram vendidas 239,4 mil unidades, um aumento de 423,9%, fazendo com que a participação desse tipo de computadores saltasse de 5,5% para 17,2% nas vendas totais de PCs da empresa em 2007. A Positivo deve anunciar seus resultados trimestrais em 20 de fevereiro.