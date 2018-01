Positivo vende 1 milhão de micros e lança novos PCs A fabricante brasileira de computadores Positivo atingiu a marca do milionésimo PC montado no País. A empresa também anunciou novas linhas de produto, com computadores pessoais com sintonizadores de TV embutidos, uma linha de micros voltada para usuários de jogos e outro que traz o software de voz sobre IP Skype instalado, com um fone externo para uso do aplicativo. "No final do ano passado inauguramos uma nova fábrica, fortalecemos nossa capacidade produtiva, eficiência logística e competência técnica. Mas para manter a marca na cabeça do consumidor é preciso adaptar as linhas com rapidez para fornecer o que o cliente realmente quer", diz Hélio Bruck Rotenberg, diretor da Positivo Informática. O chamado Positivo Game PC traz um visual mais jovem, com janela acrílica lateral que permite ver os componentes do micro em funcionamento, com o interior iluminado por uma lâmpada de néon. A configuração traz o processador Pentium 4 HT de 3,06 GHz, 512 MB de RAM, HD de 160 GB e uma placa aceleradora gráfica da ATI. Já o Positivo Phone PC traz um fone externo ligado ao micro por uma porta USB, que pode ser utilizado em ligações pelo Skype ou outros programas de VoIP. Outra novidade é que o Positivo PCTV, micro que havia sido lançado no ano passado, trazendo placa de captura de vídeo e sintonizador de TV embutido, ganhou como adendo um monitor LCD. Migração de Linux para Windows A Positivo também foi uma das marcas que se beneficiou do programa de estímulo à inclusão digital Computador para Todos, do governo federal. Só que o sistema Linux, que equipa estes PCs, não está conquistando o usuário. Uma pesquisa conduzida pela própria Positivo mostrou que a maioria dos usuários acaba migrando para o sistema operacional Windows, da Microsoft, depois de um tempo. Em um levantamento feito com 200 compradores de micros com Linux no final do ano passado mostrou que 65% deles migraram para o Windows no primeiro mês de uso do computador, migração que chegou a 75% dos micros num período de até três meses. A Positivo, no entanto, não questionou se a migração foi para micros com Windows licenciado ou cópias piratas dos programas da Microsoft.