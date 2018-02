Possível obra de Caravaggio é encontrada em Roma

A notícia foi publicada na primeira página do jornal L''Osservatore Romano na mesma semana em que a Itália relembra os 400 anos da morte de Caravaggio. Neste fim de semana, igrejas e uma galeria com obras do pintor ficarão abertas a noite toda para marcar a data.

A pintura encontrada retrata "O Martírio de São Lourenço" e pertence aos jesuítas em Roma, segundo o jornal. A publicação não diz onde a pintura está sendo estudada e quem a está examinando.

Uma imagem da pintura mostra um jovem seminu, com a boca aberta em desespero, e um braço estendido enquanto ele se debruça em meio a chamas. As informações são da Associated Press.