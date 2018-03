Possível obra de Portinari é achada na casa do pintor

O afresco estava em uma parede perto de uma porta do imóvel, que hoje abriga o Museu Casa de Portinari em homenagem ao artista. A reforma durou dois anos e foi necessária após a constatação de que umidade e outros problemas estariam prejudicando obras e relíquias do pintor, que nasceu em Brodowski, mas depois mudou para o Rio de Janeiro e ficou conhecido no mundo todo.

A pintura encontrada tem tudo para ser do artista, porém, isso ainda será apurado. Portinari nasceu em 1903 e morreu em 1962 e em uma foto antiga, que também foi localizada agora, é possível ver o que parece ser esse mesmo desenho na parede, de uma Madona com o bebê no colo. O problema é que há relatos de que o artista recebia amigos em sua casa e costumava deixar que também pintassem na parede.

De acordo com o restaurador Júlio Moraes, a obra tem características típicas de Portinari, como o tom de azul na roupa da mulher e a altura do mural. Mas são apenas indícios e tudo será apurado pelos restaurados, que a partir de agora terão o apoio de uma equipe que foi formada por peritos e especialistas em arte. A descoberta, se confirmada, é de grande importância. Autor de quase cinco mil obras, entre elas os painéis "Guerra e Paz" da sede da ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso em Washington, o pintor teria morrido vítima de intoxicação das próprias tintas que usava.

Reforma.

O Museu Casa de Portinari, em Brodowski, recebeu novo reforço estrutural, restauro artístico, salas de exposição e outros ambientes. O imóvel é parte da obra deixada por Portinari, pois suas paredes são repletas de afrescos do artista. São pinturas realizadas em várias fases de sua vida - desde o início de carreira até obras-primas feitas já quando era um pintor reconhecido.

As pinturas murais foram restauradas e passaram por um processo para estabilizar sua fixação às paredes da casa, garantindo longevidade a esse patrimônio artístico. Outras intervenções foram realizadas para garantir a preservação do imóvel, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado (Condephaat) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).