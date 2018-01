'Post Secret' é o melhor blog, segundo Weblogs Awards 2007

Os concursos de final de ano que elegem os melhores blogs do mundo começam a apresentar os vencedores. Nesta semana, o prêmio Weblog Awards 2007, um dos mais conhecidos, foi revelado e reconheceu a qualidade do blog Post Secret como o mais importante da blogosfera. Ele é alimentado por internautas no formato de "post-it". O concurso recebeu mais de 500 mil votos de internautas de todo o mundo. Não há brasileiros entre os vencedores. Veja a lista de campeões: • Melhor Blog Novo - Jammie Wearing Fool • Melhor Blog de Tecnologia - Engadget • Melhor Blog de Ciência - Empate entre Climate Audit e Bad Astronomy Blog • Melhor Blog de Cultura - The Cool Hunter • Melhor Blog de Fotografia - Zoombietime • Melhor Blog de Música - Stereogum • Blog Mais Engraçado - Sadly, No! •Melhor comunidade online - Fark