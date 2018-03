Posto da PM é baleado e sargento fica ferido na BA Um posto da Polícia Militar foi baleado e um sargento ficou ferido no começo da manhã de hoje em Paripe, no subúrbio de Salvador, na Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 7 horas, cinco homens, dois dentro de um veículo e os outros três a pé, passaram em frente ao posto no Modulo da Estrada da Cocisa e atiraram com pistolas. No momento da ação, o policial militar prestava informações a um despachante de ônibus. O policial Wilson Venceslau dos Santos foi atingido no tórax, abdome, braço e perna. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde passou por cirurgia e seu quadro é estável. Ninguém foi preso e a Polícia Militar realiza diligências no local para prender os autores.