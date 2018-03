Posto médico do Sambódromo registra 40 atendimentos O posto de atendimento médico instalado próxima à concentração do Sambódromo no Anhembi recebeu cerca de 40 atendimentos até a 1h. Segundo a médica plantonista, doutora Sônia, e a enfermeira Sílvia, a maioria dos casos é de cefaléia e de alcoolismo. No comando da Polícia Militar não havia registro de ocorrências, de acordo com os policiais de plantão no local.