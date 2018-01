Pouca capacidade gráfica é a maior fraqueza do Atom O principal problema dos netbooks equipados com processador Atom é o desempenho sofrível com aplicações que demandam gráficos, como vídeos e o Google Earth. Isso acontece porque, atrelado ao Atom, que não deixa de ser um bom processador, estão mais dois chips, um para controlar a entrada e a saída de dados e outro gráfico, que, ao contrário do Atom, são baseados em tecnologia antiga. Isso causa um gargalo no sistema, pois o Atom não consegue render tudo o que pode. Além da capacidade gráfica reduzida, o Atom amarga, por conta desses chips auxiliares, um acesso lento à memória RAM, o que faz o sistema engasgar. J.A.