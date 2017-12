Pouso forçado de avião deixa dois feridos no PA Um avião monomotor que ia de Belém para Santa Cruz do Arari, no norte do Pará, foi obrigado hoje a fazer um pouso forçado numa fazenda logo após decolar. O piloto Joaquim Calixto Neto teve escoriações e um corte no nariz. O passageiro Raimundo Tavares Filho fraturou o braço direito. Os dois foram levados para o Hospital Belém, onde foram internados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, isolando a área e impedindo a aproximação de curiosos. O combustível vazou e havia risco de explosão. Calixto Neto contou que a aeronave começou a apresentar problemas no motor logo após a decolagem. "A única alternativa foi descer e tentar pousar rapidamente", acrescentou o piloto.