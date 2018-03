PP anuncia apoio à reeleição de Dilma nesta terça-feira

No comando do Ministério das Cidades desde o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2010 o PP não integrou a aliança formal de Dilma, apesar de anunciar um apoio informal à petista.

"Claro que a decisão formal só será tomada pela convenção do partido no dia 25 de junho, mas amanhã nós vamos anunciar nossa intenção de apoiá-la à reeleição", disse Nogueira à Reuters nesta segunda-feira.

Segundo ele, os setores que resistem à aliança e pregam inclusive o apoio ao pré-candidato do PSDB, senador Aécio Neves (MG), não têm como reverter essa decisão na convenção partidária.

"Eu já consultei os diretórios estaduais antes de fazer esse anúncio", argumentou Nogueira.

O apoio do PP era aguardado pelo PT e pelo Palácio do Planalto, apesar do temor que a ala resistente à essa aliança ganhe corpo até a data da convenção nacional.

PT

Nesta segunda, o PT também reuniu sua Comissão Executiva Nacional para analisar o cenário eleitoral e determinou que até 20 de junho, um dia antes da convenção nacional do partido, o Diretório Nacional poderá fechar acordos para as disputas estaduais.

Na reunião, também ficou acertado que até a convenção haverá pelo menos três grandes atos políticos com Lula e Dilma, em Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, segundo o vice-presidente do partido, deputado José Guimarães (CE).

A Executiva também avalizou a estratégia de ampliar o embate político do governo com seus adversários eleitorais e não deixar eventuais ataques à Dilma ou sua gestão sem resposta.

"Esse é o caminho adequado e vamos segui-lo", afirmou o petista.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)