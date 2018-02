PP anuncia apoio informal a Dilma, mas não cede tempo de TV

Como a decisão não tem a chancela da convenção nacional, o PP não poderá ceder seu tempo de rádio e TV para a coligação de partidos que apoia a candidatura Dilma.

Segundo o presidente da sigla, senador Francisco Dornelles (RJ), 20 dos 27 diretórios estaduais do PP irão aderir à campanha da ex-ministra da Casa Civil. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rondônia ficarão neutros, enquanto Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná apoiarão o candidato José Serra (PSDB).

"O PP hoje reiterou o seu apoio político à candidata Dilma Rousseff", disse Dornelles a jornalistas após reunir-se com a petista, argumentando que o apoio formal não foi dado para evitar rupturas no partido.

Segundo ele, além do fato de integrar a base aliada do governo Lula, pesou na decisão da legenda o compromisso de Dilma com algumas políticas defendidas pelo PP, como crescimento econômico, estabilidade monetária e justiça social.

Já o secretário-geral do PT, deputado José Eduardo Cardozo (SP), rebateu críticas de que, apesar de aliados, os dois partidos não têm uma proximidade ideológica, uma vez que o PP tem origem nas forças políticas que sustentavam a ditadura militar.

"O PP foi um aliado que esteve presente em todos os embates dando apoio e sustentação ao governo", argumentou o deputado, um dos coordenadores da campanha de Dilma.

Dornelles chegou a ser cotado para ser vice de Serra, mas desconversou quando perguntado se o PP poderia estar do lado da oposição se a articulação tivesse dado certo. "Em política não existe 'se', política é fato concreto", sentenciou.

(Reportagem de Fernando Exman; Edição de Carmen Munari)