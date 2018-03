PR confirma mais 19 mortes causadas pela gripe suína A Secretaria da Saúde do Estado do Paraná confirmou hoje mais 19 mortes decorrentes do vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Ao todo, o Estado registra 1.148 casos confirmados da enfermidade, com 58 óbitos. Outras 2.315 amostras aguardam análise laboratorial e 1.537 apresentaram resultado negativo para a doença. As confirmações dos óbitos foram feitas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).