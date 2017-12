PR eleva área com trigo e prevê safra recorde de 3,8 mi t em 2014 A estimativa de área cultivada com trigo no Paraná em 2014 foi elevada em 100 mil hectares, para 1,3 milhão de hectares, com produtores optando pelo cereal em detrimento do milho, informou o Departamento de Economia Rural (Deral), do governo do Estado.