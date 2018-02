PR endurece regras contra motorista com CNH suspensa

A decisão foi tomada depois que o jornal Folha de Londrina revelou que 18 dos 54 deputados do Estado têm mais de 20 pontos na CNH e 6 estão com o documento suspenso. Pelo menos três anunciaram ter entregue a CNH ao Detran. Entre os que têm mais de 20 pontos estão quatro membros da Comissão de Ética, que analisará processo de quebra de decoro por parte do deputado Fernando Carli Filho (PSB), acusado de provocar a morte de dois jovens, quando dirigia bêbado e em alta velocidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.