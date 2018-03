PR inicia treinamento de professores contra gripe suína

Professores e funcionários vão assistir a um vídeo explicativo produzido em conjunto com a Secretaria da Saúde, que será exibido durante os três turnos de funcionamento das escolas. Também está prevista a distribuição de panfletos a cada aluno da rede estadual.

A Secretaria da Educação irá encaminhar a cada Núcleo Regional um conjunto de treinamento composto pelo vídeo, um questionário que responde às dúvidas mais frequentes e duas apresentações audiovisuais - uma produzido pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná para os professores e outra para os estudantes, montada em parceria da TV Paulo Freire com a Multimeios. O material também será oferecido no portal Dia-a-Dia Educação à sociedade em geral, especialmente universidades e escolas municipais.

As escolas também vão receber informações sobre a prevenção durante a rotina de trabalho, que inclui instruções sobre o uso do álcool em gel, a ventilação de ambientes fechados e hábitos de higiene. No primeiro dia após o recesso, os professores trabalharão em sala de aula os conteúdos vistos no treinamento e distribuirão panfletos de orientação que devem ser levados para casa pelo estudante, a fim de difundir a informação junto às famílias. Aos alunos, será solicitado que levem caneca plástica para uso nos bebedouros.

A suspensão das aulas até o dia 10 foi determinada pelo Governo do Paraná na quinta-feira da semana passada (dia 30) e atinge cerca de 1,4 milhão de estudantes da rede estadual. Segundo a Secretaria da Educação, a medida foi adotada principalmente para tranquilizar os pais dos alunos, que estavam confusos e preocupados com a discrepância entre as redes municipal, estadual e privada sobre o assunto.