Praça da Bandeira e Vale do Anhangabaú são interditados A região da Praça das Bandeiras, no Centro de São Paulo, ficou alagada, nos seus dois sentidos, por causa das fortes chuvas que caíram sobre a cidade no fim da tarde de hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a praça foi interditada às 19h10. O mesmo aconteceu com o Vale do Anhangabaú, que ficou interditado nos dois sentidos por medida de segurança. De acordo com a CET, havia lentidão por aproximação no local.