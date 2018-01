Praga Storm Worm ataca computadores ao redor do mundo Criadores de vírus de computador começaram a aproveitar as fortes tempestades que atingem a Europa para infectar milhares de máquinas em um incomum ataque em tempo real, disse à Reuters o chefe de pesquisa da empresa finlandesa de segurança de dados F-Secure. O vírus, chamado pela empresa de "Storm Worm", é enviado para centenas de milhares de emails no mundo com a linha de assunto "230 dead as storm batters Europe" ["230 mortos em tempestade que atinge a Europa"]. O arquivo anexo à mensagem que transporta a praga eletrônica é um malware (software maligno) que pode se infiltrar em sistemas de computadores. "O que torna isso excepcional é a natureza pontual do ataque", disse Mikko Hypponen, chefe de pesquisa da F-Secure. Hypponen disse que milhares de computadores em todo o mundo, a maioria de uso particular, foram afetados. Segundo ele, a maioria dos usuários não percebeu a infecção pelo malware, classificado de cavalo de Tróia. O programa maligno cria uma brecha no computador infectado que pode ser explorada mais tarde para roubo de dados ou para envio de spams sem que o usuário perceba.