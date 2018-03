Praia é vistoriada após morte de 62 pinguins em Búzios Depois que 62 pinguins foram encontrados mortos na Praia do Forno, em Búzios (RJ), fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fizeram nesta terça-feira, 20, uma operação no local. Oito barcos de pesca foram apreendidos e um quiosque, interditado. A praia fica em área de preservação permanente. Segundo a Guarda Ambiental, a pesca predatória pode ter contribuído para as mortes, registrada desde domingo, 18 - além dos pinguins, morreram quatro tartarugas e duas aves. A pesca é proibida, mas não é o que acontece na prática. Alguns animais estavam enrolados em redes de pesca.