Praias da zona sul do Rio ficam lotadas no feriado As praias da orla da zona sul do Rio ficaram lotadas no feriado do Dia da Consciência Negra. A temperatura chegou a 36 graus, de acordo com a página na internet Climatempo. A Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal reforçaram a segurança por causa do aumento de furtos a banhistas. Doze pessoas foram detidas pela PM, em Ipanema, mas a corporação negou que tenha havido arrastão.