Prancheta com tela revoluciona desenho digital Desenhar com o mouse não é fácil. Por isso muitos artistas gráficos preferem utilizar uma prancheta especial – na qual é possível fazer ilustrações e gráficos com uma caneta digital. Esse equipamento é conhecido como tablet. A Wacom Cintiq 12WX, que está chegando ao Brasil e foi testada em primeira mão pelo Link, é a primeira tablet com tela embutida, o que foi considerado como um belo salto tecnológico por experientes artistas gráficos do Estado. Segundo Carlinhos Müller, autor do esboço ao lado, "isso permite que se desenhe normalmente como em uma folha de papel, sem que seja necessário alternar o olhar entre a mão e a tela do PC". Até mesmo quem não tem dotes artísticos fica com vontade de arriscar uns rabiscos. MAIS CONFORTO Com 12 polegadas e resolução de 1.280x800 pontos, a tela possibilita trabalhar bem, sem aperto. Ao contrário das touchscreens comuns, a Cintiq não é sensível ao toque das mãos, mas somente ao contato com a ponta da caneta digital. Essa tecnologia, que se chama Active Digitizer, permite apoiar as mãos sobre a tela, o que resulta em mais conforto. Também utilizada em laptops do padrão Tablet PC, ela geralmente prejudica a qualidade de imagem, pois a tela é coberta por uma malha de sensores eletromagnéticos. Na prancheta Wacom, é possível sentir isso, mas de forma quase imperceptível. Com o brilho da tela ajustado para o nível máximo, a imagem fica impecável. A tela é bastante resistente e permite que se aperte a ponta da caneta sem medo. E ela reconhece 1.024 níveis de pressão. Ou seja, é hiperprecisa. Ao lado da tela ficam seis botões de atalho, que podem ser configurados para acionar as funções mais usadas (Alt, Shift, Panning, etc.). Também há um sensor que controla o zoom: é só deslizar o dedo para aproximar ou afastar a imagem. AQUARELA A caneta sem fio que acompanha a prancheta é confortável de segurar e bem sensível a variações de pressão, inclinação e velocidade. Funciona tanto para desenhar quanto para pintar, até mesmo com efeitos de aquarela. Tem também uma borracha digital: basta virar a caneta e passar a outra extremidade sobre a tela para apagar partes da imagem. O recurso não funcionou no Photoshop, apenas no Corel, mas isso não chega a ser um problema porque é só selecionar a ferramenta "Erase" no painel daquele programa. Apesar dessa falha, a Cintiq funciona com todos os programas gráficos, como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Painter, etc. Também funciona com PC e Macintosh. A instalação é relativamente simples, mas é importante que o micro tenha uma saída de vídeo extra (pode ser do tipo VGA, analógico, ou DVI, digital). Se o computador tiver apenas uma saída de vídeo como é o caso do Mac mini, será preciso desconectar o monitor para utilizar a prancheta. Mas isso é raro. O iMac e a maioria dos PCs fabricados nos últimos anos têm uma saída de vídeo extra. E, se o seu não tem, é só instalar uma placa de vídeo com duas saídas, que custa em torno de R$ 250. CONCLUSÃO Para desenhistas e artistas gráficos, a prancheta Cintiq é uma ferramenta irresistível, porque realmente facilita bastante o trabalho no dia-a-dia. Para o usuário leigo, é apenas um sonho de consumo: pelo menos até que seu preço, estratosférico, chegue a um valor mais razoável. B.S.G. FICHA TÉCNICA CINTIQ 12WX WACOM O QUE É |Prancheta digital com LCD de 12 polegadas PREÇO |R$ 4.915 (também possui uma versão com tela de 21 polegadas, que custa R$ 14 mil) Synergex WEB |www.cadritech.com.br AVALIAÇÃO |Um salto tecnológico; para profissionais gráficos, a ferramenta é quase irresistível; único obstáculo é o preço