PRODUTO | V90 Pérola FABRICANTE | Transcend WEB | www.fnac.com.br PREÇO | R$ 129 (2 GB) DETALHES | Uma boa idéia para mães que usam pen-drives para trasnportar arquivos no dia-a-dia, mas sem deixar a vaidade de lado. Vem com acabamento em madrepérola e pesa 7 gramas. Pode ser usado com uma corrente ou como chaveiro.