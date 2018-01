Pratos comentados

ENTRADAS Ostra empanada com tapioca marinada - D.O.M Tutano - Ici Tortilla clássica de batata, ovo e cebola - Maripili Tartar de vieiras com calda de beterrabas - Eñe Uovo mollet in camicia con purea di pupunha e salsa al funghi (ovo mollet empanado servido com purê de pupunha e molho de cogumelo) - Così Coxinhas de rã com leve creme de alho e azeite de cebolinha francesa - Marcel Terrine de foie gras - La Brasserie CARNES Rosbife em crosta de lapsang souchong com salada morna de batatas - Maní Filé ao alho e óleo - Filet do Moraes Ojo de bife premium - Arturito Entrecôte maturado ao forno - La Brasserie PEIXES E FRUTOS DO MAR Pescada cambucu ao salmoriglio - Emiliano Polvo lagareiro com batatas coradas - Adega Santiago Bobó de camarão - Amadeus Lombo de bacalhau ao forno - Marcel BISTRÔ Moules-frites - Ici Cassoulet maison - Freddy Ponta de alcatra premium assada - Le Marais Coq au vin - L'amitié Filet au poivre - La Casserole MASSA Raviolini d'anitra al profumo d'arancia - Fasano Ravioli de burrata e speck - Due Cuochi Cucina Ravioli surpresa de galinha caipira e quiabo ao leve molho do assado - Pomodori Lasagne alla bolognese - Aguzzo Pasta con le sarde - Tappo Spaghetti con vongole in vino bianco - Marina di Vietri CARNE DE PORCO Carne de porco à moda caipira - Pomodori Porco na lata - Dalva e Dito Buta no kakuni - Kinoshita Costeleta suína ao forno com mostarda de cremona - Zucco Pancia di maiale ripiena (barriga de porco recheada, acompanhada de risoto de maçã verde) - Vito LABORATÓRIO PALADAR Robalo ao molho de moqueca, caruru, acaçá e farofa de dendê - Tordesilhas Maria isabel - D.O.M Feijoada - Maní Carne de sol assada - Mocotó SOBREMESA Pain perdu com purê de pêra - Ici Tortino de banana com sorbet de açaí e mel da amazônia - Emiliano Mille foglie - Fasano Torta de castanha-do-pará com sorvete de whisky - D.O.M Explosão de chocolate - Carlota Chocomoti matcha ice - Kinoshita Pastiera di grano - Marina di Vietri OVINOS E CAPRINOS Paleta de cordeiro - Maní Agnello al forno - Gero Costeleta de cordeiro com batata gratinada - Due Cuochi Cucina Atolado de bode - Mocotó SUSHIS Jun Sakamoto Shin-zushi Hamatyo Huto Kinoshita