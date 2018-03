Prazo do bilhete único sobe hoje para três horas em SP A partir de hoje, os usuários do bilhete único terão uma hora a mais para usar o benefício. O prazo de validade aumentou de duas para três horas. Os passageiros poderão fazer até quatro viagens de ônibus nesse período, pagando o preço de uma passagem, R$ 2,30. A ampliação não vale para o bilhete único de estudante ou do trabalhador, que recebem ajuda de custo. A mudança também inclui a integração com a CPTM e o Metrô. Nesse caso, o passageiro pagará R$ 3,65 e poderá fazer no máximo três viagens de ônibus e uma de metrô ou trem. De acordo com a SPTrans, 6 milhões de pessoas usam diariamente o sistema de transporte de São Paulo e podem ser favorecidas pela medida. O aumento beneficiará principalmente moradores de regiões mais afastadas do centro. Segundo a Prefeitura, a medida atende a reivindicações de usuários que não conseguiam fazer as viagens no prazo, por percorrerem grandes distâncias ou por causa do congestionamento. A ampliação do período de validade custará R$ 80 milhões por ano aos cofres públicos. De acordo com a Prefeitura, a renúncia de receita decorrente da medida não resultará em futuros reajustes na tarifa dos ônibus. O gasto seria compensado pelos R$ 120 milhões anuais que a Prefeitura estima arrecadar com medidas de combate a fraudes no bilhete único, em vigor desde março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.